Polícia Militar promove ação solidária e beneficia crianças

A Polícia Militar, através do sargento Ramos, comandante da PM em Santo Antônio do Aracanguá, promoveu nesse fim de semana uma ação social que beneficiou mais de 150 pessoas no município.

Em parceria com a Prefeitura, a escola de cabeleireiros Felcus, o Instituto Mix, a escola Inova Hair e com o apoio do comércio local, foi realizado o projeto “Mãos que Protegem e Mãos que Transformam”.

Durante o evento, a comunidade recebeu gratuitamente cortes de cabelo e serviços de embelezamento feminino, como a confecção de tranças.