Ônibus terão tarifa zero aos domingos e feriados em Araçatuba

A partir deste domingo (27), o transporte coletivo de Araçatuba passa a operar com gratuidade aos domingos e feriados. A novidade foi viabilizada por meio de um acordo entre a Prefeitura e a Câmara Municipal, que resultou no reajuste da subvenção paga à empresa Transportes Urbanos Araçatuba (TUA), garantindo a manutenção do serviço.

Com o novo entendimento, o subsídio mensal repassado à concessionária passou de R$ 200 mil para R$ 450 mil. Em troca, a empresa se comprometeu a manter a tarifa em R$ 5,30 e a oferecer o transporte gratuito em datas específicas. Além disso, os horários de funcionamento dos ônibus aos domingos e feriados foram ampliados, com saída dos bairros a partir das 5h30 e última partida do terminal urbano às 15h20.

O acordo foi oficializado na última terça-feira (22), após negociações que envolveram a Prefeitura, responsável agora por R$ 300 mil do valor mensal, e a Câmara, que antecipará R$ 150 mil da sua devolução orçamentária. Inicialmente, a TUA havia solicitado R$ 485 mil para manter as operações, alegando que a arrecadação atual não cobria todos os custos e apontando risco de interrupção do serviço.