Homem é preso em Araçatuba por adulteração de motocicleta

Na madrugada desta sexta-feira (25), policiais militares realizavam patrulhamento pelo bairro Jardim Brasil, em Araçatuba, quando abordaram uma motocicleta em atitude suspeita.

Durante a vistoria, foi constatado que o veículo estava com a numeração do chassi e do motor suprimida.

Diante da irregularidade, o condutor foi encaminhado ao Distrito Policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.