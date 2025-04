Morre o fundador da Udop, Antonio Salibe, aos 76 anos

O setor da bioenergia perdeu, neste sábado, 26, uma de suas maiores lideranças. Antonio Cesar Salibe, CEO da Udop (União Nacional da Bioenergia). Salibe morreu no Hospital Unimed, em Araçatuba, onde estava internado nas últimas semanas. Ele tinha 76 anos e deixa esposa, filhos, netos e um legado de mais de cinco décadas dedicadas ao desenvolvimento do setor bioenergético no Brasil.

Natural de Limeira (SP), Salibe se mudou para Araçatuba em 1980. Na cidade, assumiu a coordenação do escritório regional da Estação Experimental de Cana-de-Açúcar de Valparaíso, fortalecendo a atuação do setor sucroenergético no oeste paulista, especialmente após a criação do ProÁlcool.

Engenheiro agrônomo formado pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP), Salibe teve participação ativa na sociedade araçatubense como membro do Rotary Clube Araçatuba Oeste por quase 30 anos. Também atuou em órgãos de grande relevância, como o Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) e a Câmara Setorial de Açúcar e Álcool do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).