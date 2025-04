1° de maio: Araçatuba terá ponto facultativo na próxima semana

A Prefeitura de Araçatuba terá alterações no atendimento ao público na próxima semana por conta do feriado do Dia do Trabalho, na quinta-feira, 1º, e do ponto facultativo decretado para sexta-feira, 2. O decreto oficial será publicado nos próximos dias no Diário Oficial do Município.

Durante o feriado prolongado, serviços essenciais como Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Pronto-socorro Municipal, Pronto-socorro Odontológico, as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da Moradas dos Nobres e Umuarama 2 (que operam 24 horas), a Guarda Civil Municipal, os parques públicos, os Ecopontos e o serviço de coleta de lixo seguirão funcionando normalmente.

Já o Paço Municipal, o Atende Fácil, o Museu Ferroviário, secretarias e unidades de saúde que não operam em tempo integral estarão fechados. O atendimento nos setores administrativos será retomado na segunda-feira, dia 5 de maio, às 8h.