Araçatuba recebe megaestrutura de Fernando e Sorocaba em festival

Já Sorocaba ressaltou o valor emocional do projeto e o carinho pelo interior paulista:

“Eu amo o Churrasco On Fire! É o melhor churrasco da nossa vida, com música, open churras e uma energia incrível. Criamos a Fábrica do Churrasco para entregar uma experiência sensorial completa. O público do interior paulista sempre nos recebe com muito carinho, e tenho certeza de que em Araçatuba não será diferente. Chama a família, os amigos e vem viver o melhor churrasco com a gente!”

Tecnologia e interatividade

Entre as ativações confirmadas está a parceria com a Ford, que exibirá a nova F-150 no evento. A ação foi um dos pontos altos na edição anterior e, segundo os organizadores, será ainda mais integrada ao espetáculo deste ano.

Combinando tecnologia, música e gastronomia em um formato dinâmico e afetivo, o Churrasco On Fire se consolida como um dos maiores festivais do gênero no Brasil, elevando o padrão dos eventos de entretenimento no interior paulista.