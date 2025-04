Café marca inauguração da Academia do Cérebro em Araçatuba

A cidade de Araçatuba recebe no sábado, 3 de maio, o Café com Memória 60+, evento gratuito que celebra a inauguração da Academia do Cérebro – Ginástica Cerebral, um espaço voltado à estimulação e reabilitação cognitiva de idosos. A iniciativa une ciência, cuidado e acolhimento, com foco na promoção da saúde mental e da qualidade de vida no envelhecimento.

Organizado pela Associação dos Idosos Ilta Arcanjo Ferlete, em parceria com a Academia do Cérebro, o evento é destinado a idosos lúcidos, pessoas com Alzheimer, familiares, cuidadores e profissionais da área da saúde. Durante a programação, os participantes terão acesso a atividades interativas, oficinas e palestras que destacam a importância do exercício mental em todas as fases da vida.

A abertura contará com palestra do médico nutrólogo Fabrício Barbosa, com o tema “Envelhecendo com saúde e qualidade de vida”, além de atividades de estimulação cognitiva, motora e lúdica. Também estão previstas dinâmicas interativas e partilhas afetivas entre os participantes.