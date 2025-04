PF e Civil encontram arsenal e explosivos em imóvel de empresário

Durante uma operação conjunta realizada nessa quarta-feira, 23, as polícias Federal e Civil apreenderam 12 armas de fogo, munições, pólvora e materiais utilizados para recarga de cartuchos na residência de um empresário em Auriflama. O local também abrigava uma quantidade significativa de explosivos, cuja posse e armazenamento são fiscalizados pelo Exército Brasileiro.

A ação é um desdobramento das investigações que levaram à prisão do empresário e de outros dois suspeitos na última sexta-feira, 18, por envolvimento em um esquema que teria simulado o furto de uma loja de armas da cidade. Ao todo, foram executados três mandados de busca e apreensão.

Segundo as autoridades, o empresário teria planejado o crime com a ajuda do irmão e de um terceiro envolvido. A apuração aponta que o trio desviou 63 armas de fogo e aproximadamente 30 mil munições do estabelecimento. A motivação para a fraude seria encobrir a retirada de armamentos que pertenciam a clientes e aguardavam regularização junto ao Exército.