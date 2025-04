Obras para leitos de UTI Pediátrica na Santa Casa começam na 2ª

O projeto prevê a reforma de um setor de apoio materno-infantil, que será adaptado para receber os novos leitos. Com a mudança, a Unidade de Cuidados Neonatais Intermediários será transferida para outro espaço do hospital. A obra envolverá adequações nas redes elétrica, hidráulica, climatização, além de novos revestimentos e forros.

As obras para a implantação de mais 10 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Pediátrica na Santa Casa de Araçatuba terão início na próxima segunda-feira, 28. A nova estrutura será instalada em área anexa à UTI Neonatal 2, localizada no terceiro andar da torre principal do hospital.

Com a conclusão da obra, a Santa Casa passará a contar com 10 leitos específicos para pacientes pediátricos, ampliando a capacidade atual que possui apenas três. A estrutura neonatal também será reorganizada: a UTI Neonatal 2 seguirá com 10 leitos, e a UTI Neonatal 1, no sexto andar, será dedicada exclusivamente a recém-nascidos, também com 10 leitos.

A ampliação dos leitos ocorre em meio ao alerta para o aumento da demanda por atendimentos intensivos pediátricos no inverno, período que costuma registrar picos de doenças respiratórias em crianças.

Apesar do avanço representado pela obra, a Santa Casa de Araçatuba segue enfrentando dificuldades estruturais, operacionais e jurídicas.