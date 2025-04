Casal é alvo de mandado de busca em Birigui

A Polícia Civil de Birigui cumpriu, nesta quinta-feira (24), um mandado de busca e apreensão em uma residência investigada por envolvimento com o tráfico de drogas. A ação foi realizada pelo 1º Distrito Policial, com ordem judicial expedida pela 2ª Vara Criminal da cidade.

O endereço alvo da operação está localizado na Cohab Três em Birigui e pertence a um casal, no local, os agentes encontraram três porções de maconha, duas balanças de precisão, embalagens tipo zip lock, dois celulares e cadernos com anotações relacionadas à comercialização de entorpecentes.

Apesar de não haver flagrante, os celulares foram analisados ainda no local, com base em autorização judicial. Segundo a polícia, foram localizados vídeos que mostram o casal recebendo drogas, dividindo em porções, embalando e promovendo a venda do material ilícito.