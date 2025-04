Operação conjunta em Birigui resulta em apreensões e multas

Uma operação integrada de fiscalização de trânsito foi realizada na manhã desta quinta-feira (24), em Birigui , com a participação de equipes da Polícia Militar, Guarda Civil Municipal e Detran-SP. A ação teve como foco a fiscalização de motocicletas, escapamentos irregulares e a aplicação do teste do etilômetro (bafômetro).

A ação contou com a presença do secretário municipal de Segurança Pública, Vagner Freire; do comandante da Guarda Civil Municipal, Robson; e do tenente Reis, da Polícia Militar. As autoridades destacaram a importância da operação para o reforço da segurança viária e a conscientização dos condutores.

“Essas operações têm caráter educativo, mas também preventivo e repressivo. Estamos trabalhando juntos para garantir a ordem, reduzir acidentes e proteger a vida das pessoas”, destacou o tenente Reis.

A fiscalização faz parte de um cronograma contínuo de ações conjuntas previstas para o decorrer do ano, com o objetivo de promover a segurança, legalidade e ordem no trânsito urbano de Birigui.