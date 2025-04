Suspeito de invadir casas é detido pela GCM em Araçatuba

Na madrugada desta quarta-feira, 24, a Guarda Civil Municipal de Araçatuba deteve um homem suspeito de invadir residências no bairro São Vicente. A ação ocorreu por volta das 0h14, após a Central de Operações (COP) receber denúncias de que um indivíduo estaria pulando muros de diversas casas na rua Gastão Vidigal.

Quando a equipe chegou ao endereço indicado, localizou o homem nos fundos de uma das residências. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir, mas foi rapidamente contido pelos agentes e algemado conforme os protocolos de segurança.

Durante a revista, os guardas encontraram com o suspeito a quantia de R$ 205 em dinheiro, um chaveiro com várias chaves, um mosquetão, uma cartela de medicamento e uma porção de substância em pó semelhante à cocaína, embalada de maneira compatível com o consumo ou comercialização ilegal.