Prefeita rebate vereador e nega venda da água em Birigui

Em tom de denúncia, ele declarou ainda: “Essa questão da água, com certeza - tem elementos importantes na minha mão -, irei denunciar e levar as provas. Não irá vender água na minha cidade”.

Em resposta, a prefeita Samanta afirmou que o estudo mencionado pelo vereador diz respeito à atualização dos dados sobre o sistema hídrico municipal. Segundo ela, não há processo de venda em andamento. “Não vamos vender água, esse não é o intuito. A gente abriu um estudo porque os que tinham na Prefeitura estavam desatualizados”, afirmou.

A gestora também esclareceu a situação do poço profundo no bairro Portal da Pérola, cujo investimento de R$ 12 milhões foi viabilizado pelo Governo Federal por meio do Novo PAC. No entanto, segundo ela, a obra está orçada atualmente em R$ 18 milhões, o que exigiria uma contrapartida municipal de R$ 6 milhões — valor não previsto no orçamento.

“A Prefeitura necessita do dinheiro arrecadado com a água para poder fazer os pagamentos, porque todo mundo sabe como a gente encontrou a Prefeitura. A situação era delicada”, disse Samanta. Ela também aproveitou para lembrar que Toddy, quando secretário da pasta em 2018, assinou um documento favorável à concessão do serviço. “Hoje ele é contra, mas quando era secretário ele era a favor”, afirmou, mostrando o documento durante o vídeo.