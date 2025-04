Moto roubada é achada sem rodas em área de mata de Birigui

A Guarda Civil Municipal de Birigui recuperou uma motocicleta na manhã desta quarta-feira (23). O veículo, que constava com queixa de furto/roubo, foi encontrado abandonado e sem as rodas em uma área de mata no bairro Portal da Pérola, após denúncia anônima. A equipe foi até o local e conseguiu localizar o veículo.

A guarnição era composta pelo Inspetor Operacional Juliano e pelos GCMs Polizel e Priscila, com o apoio da equipe de motos formada pelos GCMs Narazaki e Ferreira. Eles foram até o ponto indicado para averiguar a denúncia e localizaram a motocicleta. Após consulta da placa no sistema Sinesp, foi confirmado que se tratava de produto de furto/roubo.

A Polícia Científica foi acionada e compareceu ao local para realizar a perícia. Após os trabalhos periciais, a motocicleta foi levada à delegacia com o apoio da equipe da Mobilidade Urbana.