Moto furtada em Araçatuba é recuperada após jovens empinarem

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Araçatuba recuperou uma motocicleta com queixa de furto na noite da última terça-feira (22), após abordar dois adolescentes de 17 anos na Avenida Paulista, esquina com a Rua Maestro Villa-Lobos, no bairro Jardim Nova Iorque.

Durante patrulhamento preventivo na Avenida Brasília, os agentes flagraram os jovens empinando a moto, o que motivou a abordagem imediata. Na vistoria, foram encontradas diversas irregularidades no veículo: a placa estava levantada, a lanterna quebrada, a numeração do motor suprimida e a cor divergente da registrada no sistema. Além disso, foi constatada uma restrição de furto registrada havia nove dias.

Os adolescentes foram encaminhados à delegacia, onde foram identificados e, posteriormente, entregues aos responsáveis legais. Um dos jovens afirmou ter adquirido a motocicleta por R$ 2 mil através de uma rede social e alegou desconhecer que se tratava de produto de crime.