Defesa Civil emite alerta de tempestade para Araçatuba e região

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para a possibilidade de fortes chuvas nas regiões de Araçatuba e São José do Rio Preto entre quinta-feira (24) e sexta-feira (25). De acordo com os modelos meteorológicos, a combinação de diferentes sistemas atmosféricos pode gerar temporais, com acumulados de chuva próximos a 80 mm.

Além da grande quantidade de chuva em um curto período, o alerta também destaca o risco de intensas rajadas de vento e queda de granizo, o que pode provocar transtornos como alagamentos, quedas de árvores, danos a estruturas e interrupções no fornecimento de energia.

Diante do cenário previsto, a Defesa Civil orienta que a população acompanhe os alertas oficiais, evite áreas de risco e adote medidas preventivas, como não se abrigar debaixo de árvores durante tempestades, manter ralos e calhas desobstruídos e reforçar a segurança de telhados e janelas.