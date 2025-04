D. Sergio preside missa ao Papa Francisco na Diocese de Araçatuba

Durante a missa, foi afixado, próximo à cruz do Ano Jubilar, o retrato oficial de Francisco, em uma menção honrosa ao pontífice que liderou a Igreja Católica de 2013 a 2025. Dom Sergio refletiu sobre o legado do Papa, destacando sua proximidade com os povos e o empenho pela paz e fraternidade.

Ao final da celebração, Dom Sergio leu o decreto municipal assinado pelo prefeito Lucas Zanatta, que instituiu sete dias de luto oficial no município de Araçatuba em memória do pontífice.

Também foi lido o comunicado oficial da Diocese, no qual Dom Sergio orienta que todas as comunidades paroquiais permaneçam em oração pelo Papa Francisco. Ele pediu que, no momento do sepultamento, os sinos das igrejas toquem como gesto de gratidão e reconhecimento. O bispo também convocou os fiéis a rezarem pelo Conclave que elegerá o novo pontífice.

“Mesmo comovidos, temos esta oportunidade de agradecer a Deus pelo pontificado de Francisco”, declarou Dom Sergio.