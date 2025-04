Vereador diz que Birigui pode perder R$ 12 milhões para novo poço

Durante discurso na tribuna da Câmara de Birigui na última sessão, o vereador Toddy da Unidiesel (Avante) fez duras críticas à gestão municipal ao falar da suposta intenção da Prefeitura de não utilizar os R$ 12 milhões conquistados junto ao Governo Federal, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), para a construção de um poço profundo no bairro Portal da Pérola.

Segundo o parlamentar, a administração teria indicado que pretende usar apenas parte do valor para realizar ações pontuais em outras áreas, como pequenos poços e melhorias em escolas, o que levaria à perda do recurso destinado ao poço. “Disseram que vão fazer com três ou quatro milhões, parece, alguns poçinhos, e com isso vai perder o recurso de R$ 12 milhões por causa disso”, afirmou o vereador na tribuna.

Toddy defendeu que a melhor forma de gestão do abastecimento seria a criação de uma autarquia, apontando que há, na sua visão, um movimento dentro da atual gestão em direção à privatização de serviços públicos, como o fornecimento de água. “Está muito claro para mim que alguém quer vender a água da nossa cidade. A população não pode pagar essa conta”, declarou.