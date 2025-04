Curso gratuito de Agronegócio na região é o 2° melhor do Brasil

O curso superior de Tecnologia em Agronegócio oferecido pela Fatec (Faculdade de Tecnologia) de Jales, a 113 km de Araçatuba, conquistou posição de destaque no cenário educacional brasileiro ao alcançar o segundo melhor desempenho do país, segundo o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

A avaliação foi realizada com base nos resultados do Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes), cujos dados referentes ao ciclo de 2023 foram divulgados no último dia 14 de abril. O Enade mede a qualidade dos cursos de ensino superior em todo o Brasil e é vinculado ao MEC (Ministério da Educação).

Além de Jales, outras unidades da Fatec também se sobressaíram. A Fatec de São José do Rio Preto ficou entre as dez melhores no curso de Agronegócio, ocupando a oitava colocação nacional. Já a Fatec de Jundiaí alcançou o terceiro lugar no país com o curso de Gestão Ambiental.