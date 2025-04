Suspeito tenta fugir durante abordagem da Força Tática

Um homem foi detido em flagrante por tráfico de entorpecentes no final da tarde de segunda-feira, 21, no bairro Jardim Europa, em Andradina.

A prisão ocorreu por volta das 18h, durante patrulhamento da equipe da Força Tática. Os policiais suspeitaram da atitude de um motociclista, que tentou fugir ao notar a presença da viatura. Ele foi abordado nas proximidades de sua casa e, com ele, havia uma porção de maconha.

Com o reforço de outra equipe, os policiais fizeram uma varredura na residência do suspeito e encontraram mais porções da droga, além de uma tesoura com vestígios do entorpecente, uma máquina de cartão e a quantia de R$ 110 em espécie.