Paciente com morte cerebral tem órgãos doados na Santa Casa

Um gesto de amor e solidariedade marcou a manhã desse domingo, 20, na Santa Casa de Araçatuba. Uma paciente de 62 anos, que estava internada desde o dia 11 com traumatismo craniano encefálico, teve fígado, rins e córneas captados para transplante após ter a morte cerebral confirmada na manhã de sábado, 19, às 10h40.

A captação foi realizada por equipes especializadas de um hospital de Ribeirão Preto, com o apoio da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT) da própria Santa Casa. De acordo com a comissão, mesmo com todos os esforços das equipes médicas, o quadro da paciente era irreversível. Após a constatação do óbito, a família foi informada sobre a possibilidade da doação e, em um gesto de profunda generosidade, autorizou a doação dos órgãos.

Esta foi a terceira captação de órgãos realizada na Santa Casa de Araçatuba em 2025. Os procedimentos foram coordenados por integrantes da CIHDOTT, que também atuaram na retirada das córneas, realizada pelo enfermeiro Matheus Tonon.