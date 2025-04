AEA denuncia excessos da Polícia Militar durante semifinal

A Associação Esportiva Araçatuba (AEA) denunciou, nesse domingo (20), uma série de abusos e excessos que teriam sido cometidos por agentes da Polícia Militar de Santa Bárbara d’Oeste, durante a semifinal da Série A4 do Campeonato Paulista contra o União Barbarense, realizada no sábado, 19. Todos os fatos foram registrados em boletim de ocorrência na Polícia Civil local e serão acompanhados por um advogado indicado pelo clube.

De acordo com nota oficial divulgada pela AEA, três ônibus partiram de Araçatuba rumo a Santa Bárbara d’Oeste, sendo dois com torcedores e um com integrantes do departamento de marketing, comunicação, familiares de diretores, jogadores não convocados e convidados. Os veículos chegaram à cidade por volta das 14h e foram escoltados pela Polícia Militar até uma rodoviária local.

Ao chegarem, todos os ocupantes – inclusive mulheres e crianças – foram obrigados a descer dos ônibus, formar fila contra uma parede e passar por revista pessoal. Os veículos também foram vasculhados pelos agentes. O procedimento durou cerca de uma hora, fazendo com que todos perdessem o início da partida, marcada para as 15h.