Homem é preso por tráfico de drogas em Buritama

Diante da suspeita, os policiais decidiram verificar o galpão de onde ele havia saído. No local, foi localizada uma pochete preta contendo 70 porções de maconha, 21 porções de cocaína e 89 pedras de crack. As embalagens eram idênticas às que estavam com o suspeito no momento da abordagem.

Ao ser questionado novamente sobre o envolvimento com o tráfico, o homem permaneceu em silêncio. Ele foi conduzido ao Plantão Policial de Birigui, onde permaneceu à disposição da Justiça após ser autuado em flagrante por tráfico de entorpecentes.