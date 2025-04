Quarto de Milha reúne competidores de 21 estados em Araçatuba

Foi oficialmente aberto neste sábado, 19, em Araçatuba, o 34º Congresso Brasileiro da Raça Quarto de Milha, um dos principais eventos equestres do país. A cerimônia, realizada no Recinto de Exposições Clibas de Almeida Prado, marcou o início de nove dias de competições, que seguem até o dia 27 de abril. A expectativa é de impacto positivo em setores como hotelaria, alimentação e comércio.

Segundo a Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha (ABQM), organizadora do evento, esta edição conta com 1.552 competidores e 2.832 animais inscritos, vindos de 21 estados brasileiros. O número de inscrições ultrapassou 9 mil, consolidando a importância do congresso no cenário nacional.

A abertura oficial teve hasteamento de bandeiras, momento ecumênico, homenagem ao bem-estar animal e participação de autoridades municipais e representantes da ABQM e do Siran (Sindicato Rural da Alta Noroeste).