Câmara vota subvenção à TUA em sessão após semana de crise

A Câmara Municipal de Araçatuba realiza nesta terça-feira, 22, a partir das 19h, a 12ª sessão ordinária do ano, com destaque para a votação do projeto de lei que autoriza o repasse de até R$ 450 mil mensais à empresa Transportes Urbanos Araçatuba (TUA), responsável pelo transporte coletivo da cidade. O auxílio tem como objetivo evitar a interrupção dos serviços e restabelecer o equilíbrio financeiro da concessão.

A proposta, de autoria do Executivo, ocorre em meio a uma crise operacional da TUA. Na última semana, motoristas da empresa cruzaram os braços por 72 horas, em protesto contra o atraso nos pagamentos. O movimento comprometeu parcialmente o transporte público e gerou incertezas sobre a circulação dos ônibus durante o feriado prolongado, com risco de paralisação total do sistema.

Segundo o projeto, a subvenção deve ser usada exclusivamente para cobrir despesas de custeio da concessionária, como combustíveis, manutenção e folha de pagamento. O valor está limitado a R$ 450 mil por mês, com vigência até dezembro de 2025. A empresa será obrigada a prestar contas mensais do uso dos recursos.