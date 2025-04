Trio tem prisão preventiva decretada após furto de armas

Três homens ? entre eles o proprietário de uma loja em Auriflama, seu irmão e um colega ? tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça após audiência de custódia realizada na manhã deste sábado (19). O trio é suspeito de envolvimento direto no furto de um arsenal de armas, ocorrido na última sexta-feira (18), fato que mobilizou forças de segurança e gerou grande repercussão na região, devido à quantidade e ao potencial de risco do armamento subtraído.

Durante a audiência, o magistrado responsável homologou o flagrante e considerou legal a prisão dos investigados. A decisão foi fundamentada no artigo 304 do Código de Processo Penal, após a devida oitiva do condutor da prisão, das testemunhas e dos custodiados. O juiz destacou que o crime de organização criminosa, ao qual os três homens são vinculados, é de natureza permanente, o que mantém o estado de flagrância enquanto houver indícios da continuidade da atividade criminosa.

A decisão também ressalta que há elementos concretos que demonstram a materialidade dos crimes e indícios relevantes de autoria. A apreensão de armas e munições, somada aos depoimentos colhidos ao longo da investigação, reforça a hipótese de que os detidos atuaram de forma coordenada e estruturada, com o objetivo de alimentar o comércio ilegal de armamentos.