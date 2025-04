GCM localiza veículo furtado em estrada rural de Birigui

Na manhã deste sábado (19), a Guarda Civil Municipal (GCM) localizou um veículo com registro de furto/roubo em uma estrada vicinal da cidade de Birigui. A ação ocorreu durante patrulhamento preventivo na estrada Antonio Mestriner, nas proximidades da Capela São José, no bairro do Veado.

Os agentes da GCM se depararam com um automóvel abandonado, com as portas abertas. Ao se aproximarem, perceberam que a chave ainda estava no contato. Diante da situação suspeita, foi realizada a consulta da placa, que apresentou indícios de adulteração. Segundo os dados verificados, o sistema identificava um GM/Vectra, quando na verdade se tratava de um Honda Fit cinza.

Imediatamente, a equipe acionou o plantão policial de Birigui. O delegado de plantão determinou o envio da perícia técnica ao local para os procedimentos de praxe. Após os trabalhos, a vítima — uma mulher de 36 anos, proprietária do Honda Fit — foi localizada e compareceu ao local.