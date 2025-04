Homem tenta vender bike furtada de vizinho e é detido

A bicicleta, uma mountain bike da marca Specialized, aro 29, na cor preta, está avaliada em cerca de R$ 8 mil. O modelo possui 22 marchas, amortecedores no garfo dianteiro e no selim, além de dois discos na caixa central — características que ajudaram a vítima a reconhecê-la nas redes sociais.

Um homem de 38 anos foi detido pela Polícia Militar na última sexta-feira (18) após ser flagrado tentando vender uma bicicleta furtada de um vizinho, no mesmo condomínio onde ambos residem, na Rua Pará, no bairro Jardim Paulista, em Araçatuba . O furto havia ocorrido no sábado anterior e foi registrado pela vítima na Central de Flagrantes.

A Polícia Militar organizou uma operação para o horário e local indicados. Em contato com a vítima, os policiais foram informados de que um amigo dela havia recebido uma proposta de troca pela bicicleta pelas redes sociais, e que a imagem do veículo coincidia exatamente com a do modelo furtado.

Ao perceber a movimentação da polícia, o suspeito tentou fugir pelos fundos do condomínio, escalando muros, mas foi cercado e detido pelas equipes. Durante a abordagem, ele confessou o furto e indicou que a bicicleta estava em seu apartamento.

O veículo foi apreendido e reconhecido pela vítima. O suspeito foi conduzido ao plantão policial para prestar depoimento e, após ser ouvido, foi liberado. Um inquérito policial foi instaurado e as investigações seguem em andamento.