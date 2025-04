Missa do Lava-pés emociona reeducandos e reforça esperança

Um momento de fé, emoção e esperança marcou a celebração da Missa do Lava-pés na última Quinta-feira Santa (18), na Igreja Matriz Nossa Senhora de Fátima, em Presidente Venceslau. Doze reeducandos da Penitenciária “Zwinglio Ferreira” (PI), que cumprem pena no regime semiaberto, participaram da tradicional cerimônia que rememora o gesto de humildade de Jesus Cristo ao lavar os pés de seus discípulos.

O convite partiu do pároco Rafael Moreira, que ressaltou a importância de acolher os privados de liberdade como parte integrante da comunidade cristã. “A lógica de Jesus é diferente da do mundo. Primeiro Ele ama, e é esse amor que transforma e leva à mudança de vida. Esse é o verdadeiro chamado do Evangelho”, afirmou o padre durante a homilia, emocionando os presentes.

A paróquia realiza o rito do lava-pés todos os anos, e, nesta edição, os reeducandos foram escolhidos para representar simbolicamente a mensagem de serviço e amor ao próximo. A igreja estava repleta de fiéis, que acompanharam com atenção e carinho o momento, marcado por gestos de acolhimento e oração.