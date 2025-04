PM prende traficante em flagrante com crack e dinheiro

A Polícia Militar prendeu na noite da última sexta-feira (18) um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Vila Tirintan, em Avanhandava. O indivíduo, já conhecido dos meios policiais por práticas semelhantes, foi flagrado com 18 pedras de crack e a quantia de R$ 1.427,00 em dinheiro.

De acordo com a PM, a abordagem ocorreu durante patrulhamento de rotina. A atitude suspeita do homem chamou a atenção dos policiais, que decidiram abordá-lo. Durante a revista pessoal, foram encontradas as porções da droga e o valor em espécie, que estava distribuído em notas de pequeno valor o que reforça a suspeita de atividade de venda direta.

O suspeito foi conduzido ao Distrito Policial de Avanhandava, onde o delegado de plantão confirmou a prisão em flagrante por tráfico de drogas. Ele permanece à disposição da Justiça e será encaminhado ao sistema prisional da região.