Jovem sem habilitação cai com moto no córrego Biriguizinho

Um grave acidente registrado na madrugada deste sábado (19) deixou um jovem de 24 anos gravemente ferido após ele cair com uma motocicleta Honda Biz dentro do córrego Biriguizinho, localizado na área central de Birigui. O condutor estava acompanhado de uma jovem de 18 anos, que seguia na garupa.

De acordo com informações apuradas pela Polícia Militar, o acidente aconteceu no cruzamento da Avenida João Cernach com a Rua Bento da Cruz. O jovem, que não possui habilitação para conduzir o veículo, teria perdido o controle da moto após colidir com a guia da calçada, caindo em seguida no canal do córrego.

O condutor sofreu ferimentos graves, incluindo fratura no fêmur e sangramento na região da cabeça. Ele foi socorrido por equipes de emergência e encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal de Birigui. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da jovem que o acompanhava.