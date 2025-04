Furto de arsenal em loja de armas vira escândalo familiar

De acordo com o relato inicial, o furto foi descoberto após um comerciante vizinho notar sinais de arrombamento nos fundos da loja e alertar o dono. Ao verificar o cofre do local, que não era acessado desde a última terça-feira, o proprietário constatou a violação da parede e acionou a Polícia Militar.

Chamou a atenção dos investigadores o fato de armas de maior valor, como fuzis, não terem sido levadas, e de o proprietário ter retirado suas armas pessoais dias antes do crime, escapando de qualquer prejuízo direto. Além disso, uma das armas supostamente furtadas já constava como localizada em boletim de ocorrência anterior, registrado em Franca, sem que o dono da loja tivesse comunicado o fato.

Imagens de segurança fornecidas por um vizinho revelaram que, no dia 16, um homem entrou no local pelo portão lateral e saiu carregando uma caixa. O proprietário reconheceu o suspeito como sendo seu irmão, usuário de drogas. Localizado pela polícia, ele confessou informalmente o crime, relatando que usou uma cópia da chave para entrar na loja e arrombar a parede do cofre com ferramentas.

Na casa do irmão foi encontrada uma pistola Taurus PT59, calibre 380, com 18 munições intactas e dois carregadores. Ele também afirmou ter distribuído parte das armas para cidades como São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, com apoio de um terceiro envolvido — e, segundo ele, com o conhecimento do próprio irmão, dono da loja.