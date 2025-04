Homem confessa assassinato de colega desaparecido em Andradina

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Andradina elucidou um caso de desaparecimento ocorrido no final de 2024. A.V.C., de 57 anos, havia deixado de manter contato com os familiares no fim de novembro do ano passado, mas o boletim de ocorrência sobre o seu desaparecimento só foi registrado em janeiro deste ano.

Com a instauração do Procedimento de Investigação de Desaparecimento, a equipe da DIG deu início a diligências que passaram a apontar para a possibilidade de que A.V.C. estivesse morto. Diante dos indícios, a autoridade policial solicitou — e obteve — autorização judicial para realizar uma busca domiciliar no último local de trabalho e residência da vítima, situado na zona rural de Andradina.

Durante a ação, realizada em conjunto com a Polícia Científica, foram encontrados vestígios de sangue na casa, sugerindo uma possível luta corporal. A descoberta reforçou a hipótese de homicídio e levou os investigadores a interrogar R.O.A., de 62 anos, então morador do local e última pessoa a ter contato com A.V.C.