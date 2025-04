Chuva e frente fria causam queda de temperatura em Araçatuba

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta sobre mudanças climáticas previstas para os próximos dias, com impacto direto em várias regiões do estado, incluindo Araçatuba. Segundo o órgão, entre a quarta-feira (17) e sábado (20), o calor e a umidade elevada devem favorecer a ocorrência de pancadas de chuva isoladas em diversos pontos do estado.

Para o sábado (20), a previsão é de que uma frente fria avance rapidamente, trazendo chuvas mais intensas e generalizadas, com risco de temporais. Em seguida, no domingo (21), uma massa de ar seco e frio deve estabilizar o tempo, mas provocar queda acentuada nas temperaturas.

De acordo com o IPMet da Unesp de Bauru, Araçatuba poderá registrar entre 10 e 15 milímetros de chuva entre sexta e sábado. As temperaturas também devem cair, com mínima prevista de 18?°C e máxima que não deve ultrapassar os 28?°C. O tempo permanecerá encoberto, com predomínio de nuvens e ausência de sol.