Companheira é mantida em cárcere e agredida; homem é preso

Um homem de 33 anos foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira (17), em Birigui, acusado de agredir e manter a companheira em cárcere privado. O caso foi registrado com base na Lei Maria da Penha, após a mulher, de 38 anos, relatar uma série de abusos físicos e psicológicos cometidos ao longo do relacionamento. Devido aos ferimentos, ela precisou de atendimento médico no pronto-socorro municipal.

De acordo com o boletim de ocorrência, o casal estava junto há cerca de um ano, mas há pelo menos quatro meses a convivência passou a ser conturbada. A vítima relatou que o companheiro faz uso frequente de cocaína, fator que teria contribuído para o agravamento das agressões. Segundo ela, o autor a manteve em cárcere por aproximadamente um mês, impedindo-a de sair de casa, motivado por ciúmes excessivos.

Na manhã desta quinta-feira, ao tentar arrumar as malas para deixar o local, a mulher foi surpreendida pelo companheiro, que, ao acordar e perceber a ação, passou a gritar, ameaçá-la de morte e agredi-la com socos no rosto e na cabeça. O acusado ainda teria arremessado o celular da vítima contra a parede e, em seguida, a ameaçado com uma faca, sendo contido por uma cunhada que estava no local.