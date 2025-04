Servente é detido após agressão e incêndio em residência

Um servente de 24 anos foi preso na tarde da última quarta-feira (16) após agredir fisicamente a irmã, ofender verbalmente a mãe e atear fogo em objetos no quintal da residência da família. Os fatos ocorreram na casa localizada na Rua Barão do Triunfo, no bairro São Vicente, em Birigui. O caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e está sendo investigado como lesão corporal, dano e violência doméstica.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o episódio teve início após um desentendimento entre o acusado e sua irmã, de 21 anos, que o confrontou por ter penhorado sua bicicleta em uma “biqueira”. A atitude do irmão causou revolta na jovem, que exigia explicações. Incomodado com a cobrança, o servente passou a agredi-la com socos e chutes dentro da residência.

A mãe, de 52 anos, tentou intervir e pediu que o filho parasse com as agressões. Em resposta, ele passou a gritar com ela e, em seguida, dirigiu-se ao quintal da casa, onde ateou fogo em uma mala, um colchão e uma cama pertencentes às vítimas.