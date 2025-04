Operação com PF apreende meia tonelada de maconha em Birigui

Durante a vistoria, os policiais localizaram centenas de tabletes de maconha ocultos em diversos compartimentos do carro. Diante do flagrante, o motorista foi conduzido à Delegacia da Polícia Federal em Araçatuba, onde permaneceu em silêncio durante o interrogatório. Após o registro da ocorrência, ele ficou à disposição da Justiça.

O entorpecente estava escondido no interior de um Fiat Palio, abordado durante a Operação Impacto. O veículo era conduzido por um homem de 31 anos, que trafegava sozinho no momento da abordagem.

O suspeito já possui antecedentes por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

A ocorrência contou com a participação da FICCO (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado), com base na capital paulista, além do apoio de policiais da região.