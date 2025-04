Acordo evita colapso no transporte público durante o feriado

Uma possível paralisação total do transporte público de Araçatuba em pleno feriado prolongado foi evitada após intervenção direta do prefeito Lucas Zanatta ( PL) e de oito vereadores, que conseguiram garantir a circulação dos ônibus nos dias de maior demanda: sábado, 19, e segunda-feira, 21. A concessionária TUA havia anunciado a suspensão completa do serviço, alegando inviabilidade financeira sem a subvenção da Prefeitura.

O acordo emergencial foi costurado durante reunião com o diretor da TUA, Luciano Castilho, que informou que, mesmo diante das dificuldades, a empresa manterá parte da operação. Na sexta-feira (18) e no domingo (20), dias de menor movimento, os ônibus não circularão.

“Esse foi o possível neste momento. A continuidade definitiva do serviço dependerá da aprovação da subvenção que será votada na próxima terça-feira na Câmara Municipal”, afirmou Zanatta.