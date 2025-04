Feriadão: fiscalização é reforçada nas rodovias da região

Com o objetivo de reduzir acidentes e garantir a segurança dos motoristas, o Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv) mobilizou mais de 1.200 policiais militares rodoviários em todo o Estado. Esses profissionais atuarão em reforço nas rodovias estaduais, com ações coordenadas em pontos estratégicos, priorizando a fiscalização veicular, o uso de radares, etilômetros e a identificação de motoristas imprudentes.

A Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo deu início, a partir das 12h desta quinta-feira, 17, à Operação Feriados, que vai até a próxima segunda-feira, 21, abrangendo o período da Semana Santa e do feriado de Tiradentes.

Segundo a Tenente Furlaneto, da Polícia Militar Rodoviária, as ações estão sendo planejadas com base em dados de fluxo e histórico de acidentes da região. “A expectativa é de aumento significativo no tráfego durante o feriado prolongado. Por isso, nossos esforços estarão concentrados em prevenir sinistros e salvar vidas. Teremos operações específicas voltadas para o combate à embriaguez ao volante, o uso indevido de celular, e a fiscalização de motociclistas, que são mais vulneráveis em caso de acidentes”, destacou.

Ainda de acordo com a tenente, haverá atenção especial à verificação das condições dos veículos, como pneus, freios e iluminação, além da checagem do uso correto de cintos de segurança e cadeirinhas infantis. “É fundamental que o motorista esteja atento, consciente e siga as orientações. A segurança no trânsito é uma responsabilidade compartilhada entre os órgãos públicos e a população”, completou.