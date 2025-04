Caso de violência doméstica é registrado no Portal da Pérola 2

A Polícia Militar foi acionada na manhã dessa quarta-feira, 16, para atender a uma ocorrência de violência doméstica no bairro Portal da Pérola II, em Birigui.

Segundo informações da vítima, ela já havia solicitado medidas protetivas contra o ex-companheiro no dia anterior. No entanto, ele voltou a abordá-la, proferindo novas ameaças e, em seguida, tomou seu carro à força, fugindo do local.

A ocorrência foi apresentada na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), onde a vítima solicitou a ampliação das medidas legais já em andamento para garantir sua segurança.