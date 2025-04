Motociclistas ficam feridos após acidente em rodovia em Birigui

Dois motociclistas, um homem e uma mulher, ficaram feridos após serem atingidos por um carro na rodovia Deputado Roberto Rollemberg (SP-461), em Birigui. O acidente ocorreu no início da noite da quarta-feira, 16, nas proximidades do bairro São Conrado.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, as vítimas seguiam no sentido Buritama. A mulher pilotava uma Honda Titan e o homem, uma Honda Twister. Ambos se preparavam para sair da rodovia e acessar a marginal quando foram surpreendidos pelo veículo, que os atingiu e fugiu do local sem prestar socorro. O motorista responsável pela colisão ainda não foi identificado.

Ainda segundo a polícia, o homem sofreu ferimentos graves, com suspeita de fratura. Já a mulher teve escoriações leves. Ambos foram socorridos por uma ambulância do município e encaminhados ao Pronto-socorro Municipal de Birigui. Os nomes das vitimas não foram informados.