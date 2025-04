Obras em Taveira devem ser concluídas até junho, diz Prefeitura

As intervenções de infraestrutura no bairro Engenheiro Taveira, em Araçatuba, devem ser concluídas até 23 de junho, conforme nova previsão apresentada pela Prefeitura. Após meses de atrasos e transtornos à população, o ritmo das obras foi intensificado. A mudança teria ocorrido após cobranças diretas da Secretaria de Planejamento Urbano à construtora encarregada.

O secretário Sandro Cubas esteve no local nessa quarta-feira, 16, acompanhado de representantes da empreiteira. Segundo ele, a aceleração só ocorreu após uma reunião mais firme para exigir maior comprometimento com o cronograma. Também foram definidos novos procedimentos para evitar que as intervenções prejudiquem ainda mais o cotidiano dos moradores.

Cubas criticou a metodologia anterior, que previa escavações extensas sem conclusão rápida, gerando ainda mais transtornos. Disse que a atual orientação é que os trechos abertos sejam logo finalizados, visando mais agilidade e menor impacto. A Prefeitura informou ainda que equipes da Secretaria de Obras executaram ações paliativas, como o nivelamento de ruas e controle de alagamentos.