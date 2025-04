Homem suspeito de homicídio é preso após dois meses foragido

Segundo a investigação, Johnny foi morto após confrontar o suspeito, que parecia estar sob efeito de entorpecentes ao chegar à festa. Durante a discussão, o autor teria sacado uma arma e disparado contra o peito da vítima. O homem fugiu logo em seguida. A vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. No local, a polícia recolheu cápsulas de bala e o telemóvel da vítima.

Um homem de 42 anos foi preso na noite de terça-feira, 15, em Birigui , suspeito de matar Johnny Martins Jalles de Souza, de 34 anos. O crime aconteceu em junho, durante uma festa de aniversário num espaço alugado. De acordo com informações divulgadas na quarta-feira, 16, o suspeito, que se identificou como reciclador, foi encontrado na rua Nicolau da Silva Nunes. Contra ele, já havia um mandado de prisão temporária em aberto.

O delegado responsável pelo caso, Eduardo Lima de Paula, acompanhou as perícias e conduziu a investigação. Descobriu-se que o suspeito já tinha condenações por homicídios e envolvimento com tráfico de drogas. Ele tinha saído da prisão apenas no início de 2024. Agora preso, será interrogado e permanecerá detido na cadeia de Penápolis enquanto o inquérito segue para o Ministério Público.