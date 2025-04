Jovem é preso após confessar dois roubos e receptação de moto

Um jovem de 20 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (16), no Jardim Pevi, em Penápolis, após confessar a autoria de dois roubos de motocicletas — entre elas, uma BMW G650 GS — e pela receptação de uma Honda CG 150 furtada recentemente em Alto Alegre.

A operação, coordenada pelo delegado Thales Eduardo Anhesini, é resultado de uma investigação iniciada em novembro de 2024, quando um homem de 54 anos teve sua motocicleta BMW G650 GS preta e um capacete Bieffe roubados sob grave ameaça. O crime ocorreu à noite, na mesma região onde o suspeito foi preso nesta manhã.

Durante o cumprimento do mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão, os policiais civis, com apoio da equipe da Polícia Militar, localizaram o suspeito na cozinha de sua residência. No local, encontraram uma motocicleta Honda CG Titan ES prata, com placas adulteradas. Após verificação, constatou-se que o veículo havia sido furtado na última terça-feira (15), em Alto Alegre.