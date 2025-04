TUA quita salários e aguarda repasse da Prefeitura para continuar

Apesar da quitação da folha salarial, a empresa alertou que a indefinição quanto à aprovação e ao repasse da subvenção econômica por parte da Prefeitura de Araçatuba continua comprometendo sua capacidade operacional. A ausência de recursos impacta diretamente a compra de insumos, como óleo diesel, e o cumprimento de contratos com fornecedores — elementos essenciais para manter o transporte coletivo em funcionamento regular.

Segundo a empresa, a antecipação demonstra seu compromisso com os funcionários, mesmo diante das dificuldades financeiras enfrentadas. “Mesmo com os desafios de caixa, priorizamos os nossos colaboradores e conseguimos quitar os salários ainda hoje”, destacou a direção da TUA, em nota oficial.

A TUA – Transportes Urbanos Araçatuba informou que concluiu nesta quarta-feira (17) o pagamento integral dos salários de seus colaboradores, antecipando-se ao prazo acordado com o Sindicato dos Condutores de Araçatuba, que era até quinta-feira (18).

Para evitar a paralisação completa dos serviços e minimizar os impactos à população, a TUA apresentou à Administração Municipal um Plano Operacional. Nele, está previsto que o transporte público será mantido nos dias úteis 16 e 17 de abril, sendo suspenso durante o feriado prolongado de 18 a 21 de abril, com retorno das atividades na próxima terça-feira, dia 22.

A TUA reforçou que segue em diálogo com o poder público, buscando uma solução definitiva que permita a continuidade dos serviços com qualidade, responsabilidade e respeito à população e aos trabalhadores do transporte.