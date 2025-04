Polícia Ambiental flagra criação ilegal de aves em Birigui

A Polícia Ambiental de Birigui logrou êxito em um flagrante na tarde desta quarta-feira (16), após receber uma denúncia anônima. A informação levou à constatação de manutenção irregular de aves silvestres em cativeiro, no bairro São Conrado, em Birigui. No local, foram encontrados um papagaio-verdadeiro, dois papas-capim, um canário-da-terra e três gaiolas.

O responsável pelos animais não possuía autorização do órgão ambiental competente, infringindo o Artigo 25, parágrafo 3º, inciso III, da Resolução SIMA nº 05/2021. Diante da infração, foi lavrado um Auto de Infração Ambiental no valor de R$ 2.000,00.

Segundo a equipe, o papagaio-verdadeiro foi depositado provisoriamente com o autuado, enquanto os demais pássaros foram reintroduzidos ao habitat natural. As gaiolas utilizadas para o cativeiro foram inutilizadas no local.