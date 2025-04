Feriadão sem ônibus: TUA para quatro dias no feriadão

A TUA afirma que está priorizando o atendimento à população nos dias 16 e 17 de abril (terça e quarta-feira), mas que a suspensão será total de sexta até segunda, com retorno apenas na terça-feira (22). No comunicado, a empresa informa ter apresentado um plano emergencial à Administração Municipal para tentar evitar a paralisação completa ainda nesta semana.

A medida deve gerar grande impacto para a população, especialmente para quem depende do transporte público para trabalhar, estudar ou acessar serviços de saúde. O período afetado inclui dois feriados e um fim de semana inteiro, o que pode provocar um verdadeiro caos logístico, principalmente para trabalhadores do comércio e do setor de serviços.

Impasse com motoristas

A crise se intensifica com o recente impasse entre a empresa e seus motoristas. A TUA admitiu ter pago apenas 50% dos salários dos colaboradores, prometendo regularização até quinta-feira, conforme acordo firmado com o Sindicato dos Condutores de Araçatuba. A situação financeira afeta diretamente os funcionários, que vêm relatando atrasos no pagamento e insegurança quanto ao futuro da categoria.

Cobrança à Prefeitura

A empresa reforça o apelo à Prefeitura para que regularize o repasse da subvenção, classificando a situação como insustentável. Sem o aporte financeiro público, a TUA afirma que não consegue sequer manter o abastecimento da frota.