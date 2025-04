Araçatuba oferece triagem dentária gratuita para jovens em maio

Jovens araçatubenses com idades entre 11 e 17 anos terão uma oportunidade especial de acesso gratuito a tratamento odontológico por meio da Mega Triagem Odontológica, promovida pela ONG Turma do Bem (TdB). A ação, de abrangência nacional, será realizada no dia 15 de maio, em 142 cidades brasileiras, incluindo Araçatuba, com o objetivo de encaminhar mais de 5 mil crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social para tratamento dentário gratuito até os 18 anos.

Em Araçatuba, a triagem ocorrerá na Base Comunitária da Polícia Militar, localizada na Rua Joaquim Cândido, 1631, das 8h às 17h. Os jovens interessados devem comparecer acompanhados de um responsável e apresentar documento de identidade (RG) e comprovante de residência.

Para facilitar o acesso, haverá transporte gratuito das escolas estaduais até o local das avaliações.