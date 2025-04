Homem assalta comércio em Birigui e é preso logo após o crime

Um homem foi preso por policiais da Força Tática na noite desta segunda-feira (14), após assaltar um estabelecimento comercial no bairro Colinas, em Birigui. A prisão ocorreu momentos depois do crime, no bairro Jardim do Trevo, próximo ao local do roubo.

Segundo informações da Polícia Militar, o autor entrou no comércio simulando estar armado e anunciou o assalto, levando uma quantia em dinheiro do caixa. Após a fuga, a equipe da Força Tática foi acionada e iniciou buscas pela região.

O suspeito foi localizado no Jardim do Trevo. Durante a abordagem, os policiais encontraram com ele uma faca e parte do valor levado no assalto. Na verificação dos antecedentes, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.