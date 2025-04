Ações da PM prendem e retiram armas e drogas das ruas

As ações, motivadas por denúncias anônimas e observações durante o patrulhamento de rotina, evidenciam o comprometimento da corporação com o combate ao tráfico de drogas e à posse ilegal de armas. Além das armas, foram apreendidos entorpecentes, simulacros, munições e outros materiais ligados à criminalidade.

A ROCAM (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas), da Polícia Militar, intensificou o patrulhamento em Birigui e cidades vizinhas, resultando na apreensão de cinco armas de fogo em diferentes ocorrências registradas entre os dias 30 de março e 11 de abril.

30/03 – Bairro São Brás (Birigui)

Após denúncia de ameaças com arma de fogo, policiais abordaram dois homens em um veículo. Com eles, foram encontrados um simulacro e porções de maconha. Em diligência posterior, um revólver calibre .32 e 36 munições foram localizados em um apartamento. Um dos suspeitos, com antecedentes por tráfico e porte ilegal, foi preso.

03/04 – Bairro Atenas (Birigui)

Um homem relatou estar sofrendo ameaças e confessou possuir uma arma em casa. A equipe localizou um revólver calibre .38 com sete munições. Ele foi preso e liberado mediante pagamento de fiança.

05/04 – Bairro Moimaz (Birigui)

Após nova denúncia, um indivíduo foi abordado e indicou onde havia escondido uma pistola 9 mm sem registro. A arma foi localizada e apreendida. O suspeito confessou a posse ilegal e permaneceu preso.